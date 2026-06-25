Denuncian contaminación de laguna de Navenchauc

Una comisión de habitantes de la comunidad de Navenchauc, en el municipio de Zinacantán, llegaron a Tuxtla Gutiérrez para presentar una solicitud de atención a la contaminación que, dijeron, sufre la laguna emblemática de ese espacio ubicado en la carretera vieja a San Cristóbal de Las Casas.

Dijeron que la laguna perdió un drenaje natural que tenía, también señalaron que existe contaminación de descargas de drenajes.

Atención interinstitucional

Dijeron que buscarán entrevistarse con diversas autoridades para enseñar imágenes de la emblemática laguna de Navenchauc y explicar el nivel de contaminación, por lo que pretenden atención interinstitucional.

Asimismo dijeron que otro grupo de habitantes están buscando intervención del ayuntamiento municipal para limpiar esa zona que cada vez esta más sucia y contaminada.

Dijeron que lo que alguna vez fue un atractivo natural rodeado de paisajes, hoy presenta aguas turbias, acumulación de basura y pérdida de su ecosistema.