Denuncian corte de luz a cinco familias

La Comunidad autónoma en resistencia ubicada en la cabecera de San Andrés Larráinzar denunció, a través de un comunicado, el corte de luz eléctrica a cinco familias después de desacuerdos con habitantes de la calle Morelos quienes incluso llegaron a amenazarlas.

Hechos

Según lo relatado en el documento dirigido a la opinión pública y a la diócesis de San Cristóbal, los hechos surgieron de un fallo en el transformador de la calle Morelos, donde los habitantes sugirieron llamar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que hiciera los arreglos correspondientes.

Para ello solicitaron copias de los recibos de luz para verificar que los usuarios estuvieran al corriente; sin embargo, estas cinco familias, al igual que la Comunidad autónoma, se han negado a pagar las tarifas de electricidad argumentando este es un derecho humano y un bien común.

Ante la falta de recibos, los habitantes de la calle les pidieron a las familias un pago de 150 pesos cada dos meses. “Nuestros compañeros se negaron a dicho acuerdo ya que la cooperación no aplica para todos sino solamente a ellos”, agregaron en su comunicado.

Pese a que el agente municipal autónomo intentó hablar con el agente municipal para mediar el asunto, este se negó “justificando que es un asunto del barrio y de la calle Morelos”.

Después de este hecho, los vecinos acordaron un primer pago de cien pesos y otro posterior de cincuenta para que un técnico arreglara el transformador, cuotas con las que las cinco familias cumplieron “en tiempo y forma”.

No obstante, el 21 de julio los vecinos volvieron a pedir copia del recibo, señalando que quien no lo tuviera asumiría las consecuencias.

“Como nuestros cinco compañeros no lo tienen, les pidieron nuevamente pagar los 150 pesos cada dos meses, como no aceptaron les volvieron a amenazar, incluyendo con colgarlos del árbol, acto seguido, subieron en el poste de luz y les cortaron los bajantes de luz”, apuntaron.

Pese a que acudieron a las autoridades oficiales municipales para darle solución al tema, no se tuvo respuesta positiva, por lo que, por acuerdo del grupo autónomo, “se procederá a reconectar la luz a las cinco familias afectadas con nuestros propios recursos”, señalaron.

En ese sentido, responsabilizaron al ayuntamiento de San Andrés Larráinzar de cualquier agravio a su integridad física durante la reconexión y posterior a ella.