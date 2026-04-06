Denuncian derribo de árbol adulto en Laguitos

Vecinos de la calle Río Blanco en la colonia Infonavit Laguitos piden la presencia de la autoridad competente ante el derribo de un árbol de aguacate de más de 15 metros de alto y veinte años de longevidad.

Así lo expusieron lo vecinos del lugar quienes señalaron que el árbol habría sido derribado por trabajadores de un domicilio que está siendo remodelado junto a donde se ubicaba el árbol.

Asimismo, explicaron que realizaron la denuncia al sistema de emergencia 911, donde inició una incertidumbre para conocer qué dependencia debería atender el caso, pues ni Profepa, Semahn o el Ayuntamiento Municipal han intervenido hasta el momento.

De esta manera denunciaron el hecho y esperan que la autoridad competente arribe al lugar para investigar los hechos y emitir las sanciones correspondientes.