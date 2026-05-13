Denuncian desatención a daños por fumigaciones

Las fumigaciones aéreas en las zonas bananeras de Mazatán y en particular del ejido Marte R. Gómez, mantienen afectaciones graves en la población de esta región, por lo que señalan que a pesar de haber acuerdos previos para la atención se les ha incumplido con la protección de las instituciones de salud y siguen reportando aumento de enfermedades que atribuyen a las fumigaciones con agroquímicos.

Natividad Zea Arizmendi, representante de avecindados y del área de salud del ejido, dio a conocer que a ocho meses de la visita del secretario de Salud, Omar Gómez, la situación no ha cambiado ya que la población sigue presentando enfermedades a causa de la exposición diaria de pesticidas.

Falta de seguimiento

Dijo que desde aquella ocasión las autoridades mandaron una brigada, pero solo fue para calmar la inconformidad de los pobladores, ya que no se le dio seguimiento a los casos.

Señaló que la brigada enviada, encabezada por el doctor Cosme, no ha dado seguimiento, por lo que no han visto resultados; en tanto, la gente sigue enferma, incluso algunos han fallecido de cáncer.

Indicó que ha buscado comunicación con las autoridades para que envíen especialistas, sin obtener respuesta, a pesar de que quedaron pendientes en que les iban a mandar médicos; sin embargo, todo quedó en promesa de la Secretaría de Salud.

Sostuvo que la comunidad se siente abandonada, ya que incluso el centro de salud existente no cuenta con los insumos para atender los padecimientos que enfrentan.