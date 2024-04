Familias de Tonalá denunciaron que el hospital “Juan Corzo”, en la ciudad de Tonalá, brinda un mal servicio a quienes acuden a él, sobre todo por parte de los médicos, quienes ante la falta de conocimiento realizan un mal servicio.

Los habitantes —liderados por Anselmo de la Rosa Martínez— dijeron que médicos de calidad no existen en el citado hospital, además de que los enfermeros que se encuentran ahí son practicantes de las diversas escuelas de nivel medio superior con especialidad en medicina.

Indicaron que quienes la hacen de enfermeros son solamente practicantes que no tienen experiencia para realizar este tipo de actividades, mientras que los mismos médicos no son profesionales al no contar con ningún título que los avale como profesionistas en el ramo.

Señalaron que por tal motivo tanto enfermeros como médicos deberían de recibir una capacitación para brindar un mejor servicio a los pacientes, quienes se han quejado de que pasan de tres a cuatro horas y no son atendidos, toda vez que los médicos solo están haciendo llamadas por celular o están en grandes pláticas entre ellos mismos.