Denuncian despido injustificado en Celali

Nicolás López Arcos, promotor cultural que lleva 28 años trabajando en el Centro estatal de lenguas, artes y literatura indígenas (Celali), fue solicitado para firmar su renuncia voluntaria, esto sin una previa notificación por escrito donde se le especificaran los motivos.

Pese a que decidió no firmar el documento, se le requirió desocupar su área de trabajo. Ante estos hechos, distintos promotores culturales del estado han mostrado su apoyo a Nicolás López, quien también es originario del pueblo Ch’ol.

Perla Domínguez Trujillo, escritora y promotora cultural, indicó que el Celali, organismo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), debe mostrar “el más elemental respeto hacia sus trabajadores”.

La promotora, quien realizó un acto de protesta frente a las instalaciones del Celali, informó que Nicolás López ya está realizando las acciones pertinentes para defenderse jurídicamente.

Dijo que el promotor no está molesto porque “lo hayan despedido o porque quieran su puesto para alguien que no pertenece a un pueblo originario. Está molesto porque parece que 28 años se redujeron a un momento donde le dijeron que firmara”.

La promotora cultural también señaló algunas irregularidades dentro del Centro, que nació a raíz de los acuerdos de San Andrés. Perla Domínguez denunció que dentro de la institución hay personas que tienen otras plazas laborales, por lo que no cumplen sus funciones de forma óptima.