Denuncian despido injustificado y corrupción en PC

Tras mantener una discusión con personal del DIF San Cristóbal por cumplir con los protocolos de evacuación en un evento del día del niño, Jesús Zepeda, bombero paramédico con casi 10 años de experiencia, fue despedido de Protección Civil (PC) municipal “por órdenes superiores” y sin que hasta el momento haya recibido una liquidación.

Declaraciones

En entrevista, Jesús Zepeda contó que el 30 de abril, durante el evento denominado “Celebración del Día del Niño” realizado en la plaza de toros La Coleta, sostuvo una discusión con Gerardo Alfredo Román, personal cercano tanto a Silvia Ricci Diestel como a Bertha Guadalupe Diestel, familiares de la presidenta municipal Fabiola Ricci y quienes laboran actualmente en el DIF San Cristóbal.

La razón de la discusión fue por los protocolos de evacuación que Jesús Zepeda, contando con mayor experiencia, ya había implementado con la disponibilidad de los propios asistentes.

“Al momento de querer evacuar a las personas, el señor Gerardo Román, por vía micrófono, agarra y empieza a decir que los protocolos no son los adecuados, frente a las personas” comenta Zepeda. “Entonces su molestia fue que no se quiso hacer conforme a su criterio”.

De manera posterior, Gerardo Román informó sobre el incidente a Silvia Ricci, quien se dirigió con el director de PC municipal, Pablo Reyes.

“Al percatarme de la situación, me acerqué para exponer mi postura sin faltar el respeto; sin embargo, fui retirado del lugar sin que me permitieran explicar los hechos. A la distancia escuché cuando Silvia Ricci solicitó mi baja inmediata de cualquier área del ayuntamiento”, explicó Zepeda.

Despido injustificado

Cuando el 1.º de mayo Jesús Zepeda sale de guardia todo parece normal. Sin embargo, al día siguiente le indican que no se presente hasta nuevo aviso. Poco después recibe una llamada vía WhatsApp de Yuridia Morales, encargada de Recursos Humanos de la Policía Municipal.

Ella le informa que, por “órdenes superiores”, se había determinado su baja. Al insistir en las razones de la baja le argumentan que su contrato había terminado el 31 de marzo. Algo que Jesús Zepeda considera incongruente, ya que cuenta con evidencia de haber laborado durante todo el mes de abril y haber recibido los pagos correspondientes.

Actualmente realiza diligencias junto a su abogado para que Recurso Humanos les dé por escrito las razones y llevarlas al Palacio de Justicia de Tuxtla Gutiérrez y al área de conciliación.

Corrupción

Jesús Zepeda señala corrupción dentro de PC municipal, pues en la institución permanece un comandante con demandas de acoso “hacia compañeras y voluntarias, y lo único que hicieron fue bajarlo de puesto”.

“Yo por defender mis conocimientos me dan de baja, y por esos otros motivos de acoso no pasa nada. Yo siento que ahí debe haber una sanción también, y si fue por la discusión tanto la persona del DIF, Gerardo Román, como yo, tuvimos que haber sido dados de baja al mismo tiempo” agrega Zepeda.

Caso “Rodeo de Media Noche”

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Gerardo Román se ve envuelto en una polémica, pues también fue el empresario responsable del evento Rodeo de Media Noche, el cual el 14 de marzo desacató la clausura impuesta por PC estatal, hecho por el que se abrió un proceso legal contra Fabiola Ricci.