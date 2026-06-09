Denuncian despojos y presuntas extorsiones

Un total de 39 locatarios indígenas tseltales del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, agrupados en el Congreso Nacional Indígena, acusaron despojos de locales, amenazas, presuntas extorsiones y falta de actuación de las autoridades; mientras destacaron la restitución de sus espacios comerciales y la instalación de una mesa interinstitucional para atender el conflicto.

Los comerciantes, identificados como integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, sostuvieron que son copropietarios del inmueble desde la fundación del mercado en 1985 y que cuentan con documentos que respaldan tanto la posesión como la propiedad del predio.

Las diferencias se remontan a más de una década y han incluido procesos legales relacionados con la propiedad del terreno y la administración del mercado.

Los inconformes afirmaron que varios de sus integrantes han sido desplazados de sus locales comerciales por exigir transparencia en el manejo de recursos y la entrega de documentación que acredita la propiedad individual de los espacios.

Entre los casos señalados se encuentra el de comerciantes que, según la versión de los denunciantes, fueron desalojados de sus locales y quedaron sin posibilidad de continuar con sus actividades económicas.

Asimismo, acusaron que algunos espacios permanecen bloqueados por construcciones que impiden el acceso a los establecimientos, situación que ha provocado pérdidas económicas para las familias afectadas.

Presuntas amenazas y falta de atención

También denunciaron presuntas amenazas, actos de intimidación y daños a la propiedad, además de señalar que algunas investigaciones iniciadas ante la Fiscalía General del Estado no han registrado avances significativos.

Además, responsabilizaron a diversos actores de cualquier agresión que pudiera registrarse en contra de los integrantes del grupo denunciante.