Denuncian desvío de 2.4 mdp en proyecto

Productores agrícolas en el municipio fronterizo Suchiate denunciaron el presunto desvío de 2.4 millones de pesos. Señalan que esos recursos servirían para la construcción del sistema de riego en el ejido 15 de Septiembre, ubicado en este municipio fronterizo, sin que tengan conocimiento pleno de quien se quedó con el recurso del proyecto, ya que ellos cumplieron con su aportación.

En entrevista Deysi Tadeo Damián, representante del ejido 15 de Septiembre, afirmó que los ejidatarios acusan a la asociación civil número 17 de desviar los recursos y no cumplir con el proyecto, ya que fueron ellos los que hicieron el contrato con la empresa que haría el sistema riego, pero argumentan que no se hizo nada.

Dijo que este problema ya tiene varios años, sin embargo, ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni la Asociación Civil de riego 17 han cumplido con la ejecución del proyecto que quedó inconcluso, aunque presumen que los supervisores de Conagua podrían mentir en su informe a la autoridad federal.

Sin respuestas

“Ya fuimos a Conagua México, ya acudimos a Tuxtla Gutiérrez para encontrar una solución al problema, pero no hemos obtenido respuesta, por lo que no sabemos en manos de quién quedó el recurso que serviría para nuestro sistema de riesgo”, finalizó.