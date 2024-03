Denuncian desvío de recursos en proyecto de agua

Pobladores del ejido Jacinto Tirado denunciaron desvío de recursos en una obra de agua potable que quedó inconclusa, pues tras una solicitud con la Auditoría Superior del Estado, se percataron que ya se cobró el proyecto por las empresas que resultaron ser de Alejandra Aranda, y gestionadas por su esposo, el ex-alcalde de la administración municipal 2018-2021 de Cintalapa, Francisco Nava.

De acuerdo a los documentos que los denunciantes obtuvieron de la Auditoría, la obra se registró como “Construcción de pozo tipo artesiano y línea de conducción”, con número de contrato MCC-DOPM-FISM-36-2020. Bajo un monto de un millón 579 mil 165.19 pesos.

El periodo de contrato fue del 27 de mayo al 25 de agosto de 2020 y el contratista fue la empresa Ixchel Edificaciones S. A. de C. V., a la cual el 25 de mayo con la factura no. 57 se le pagó el correspondiente al 50 % de anticipo, es decir, la cantidad de 789 mil 528.59 pesos.

El 24 de julio de ese año se les otorgó 378 mil 328.65 pesos correspondiente al pago de la estimación 01, amparado con la factura no. 58

La póliza de diario no. 03003363 que ampara la factura no. 4 salió por la cantidad de 381 mil 475.95, con fecha 18 de marzo de 2021, a favor de la empresa Edificaciones Trutcarm S. A. de C. V.

Los ejidatarios refieren que el contrato se hizo con una empresa y el cobro del finiquito de obra se realizó por medio de otra empresa. Sin embargo, ambas son propiedad de Alejandra Aranda Nieto.

Denunciaron que a pesar de que los montos están pagados en su totalidad, la obra está inconclusa y únicamente ejecutaron el 60 % de avance físico.

Los pobladores expusieron que han tocado puertas con la delegación de gobierno pero no han sido escuchados. Incluso han pedido mesa de atención al Gobierno del Estado para que ayuden a destrabar el problema y se pueda invertir en un nuevo proyecto de agua.

Advirtieron que realizarán una denuncia penal correspondiente en contra Francisco Nava y la aspirante por la presidencia del municipio por el Verde, Alejandra Aranda.