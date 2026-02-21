Denuncian detención arbitraria de comerciante

Integrantes de una organización de solidaridad denunciaron la detención arbitraria, tortura y presuntas irregularidades legales contra un comerciante de Tapachula, quien permanece bajo custodia hospitalaria desde hace más de tres meses; mientras exigieron su liberación inmediata y una investigación a fondo contra los responsables.

Felipe Hernández, integrante de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos, base Chiapas, afirmó que Óscar Trinidad, comerciante mayorista del mercado San Juan, fue víctima de extorsión por parte de elementos policiacos, quienes presuntamente le exigieron dos millones de pesos para permitirle continuar con su actividad comercial.

Al negarse, señaló, fue privado de la libertad y permaneció desaparecido durante tres días.

De acuerdo con el testimonio, durante ese periodo el comerciante habría sido torturado y posteriormente trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Acusación sin sustento

No obstante, aun en ese estado, se le habría cumplimentado una orden de aprehensión por un presunto delito contra la salud, acusación que, según la defensa, carece de sustento.

Hernández relató que el juez que conoció del caso ordenó su traslado hospitalario al considerar que su vida corría peligro y solicitó una investigación por las visibles huellas de tortura.

Sin embargo, pese a su delicado estado de salud, incluidas cirugías, diálisis, sondas médicas y afectaciones psicológicas, fue colocado bajo prisión preventiva justificada.

La defensa también denunció múltiples inconsistencias en el expediente, entre ellas testimonios contradictorios y la declaración de un testigo de origen guatemalteco que aseguró haber sido obligado a firmar un documento que no entendía y que afirmó no conocer al acusado.