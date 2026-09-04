Denuncian detenciones arbitrarias y cateos

Pobladores de San José Primero, en Pantelhó, y Tzanembolom de San Pedro Chenalhó, denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, cateos y hostigamiento por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad que realizan operativos.

Denunciaron que en estos operativos participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y Policía Municipal, corporación que, según los denunciantes, recorre las carreteras como guía de los uniformados.

Los pobladores, quienes pidieron omitir sus nombres por seguridad, señalaron que recientemente elementos de seguridad intentaron detener a un hombre sin presentar una orden de aprehensión.

Esta situación provocó la movilización de habitantes de la zona, quienes bloquearon el paso de los uniformados para exigir información sobre el motivo de la detención.

Movilización

Ante la protesta en la que participaron más de 30 personas, sobre todo mujeres, adultos mayores y menores de edad, el hombre fue finalmente liberado, por lo que los habitantes exigieron a las autoridades evitar nuevas detenciones sin sustento legal.

Señalaron que están de acuerdo con los operativos de seguridad para combatir a grupos delictivos, pero pidieron que las acciones se realicen respetando los derechos de la población y evitando afectar a personas que consideran inocentes.

Por todo lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para revisar los procedimientos empleados durante los operativos y poner un alto a lo que calificaron como hostigamiento y detenciones arbitrarias.