Denuncian discriminación hacia mujer tseltal

La asociación Amor sin fronteras denunció el caso de Rosa, una mujer tseltal e invidente que lleva cinco años encarcelada por ejecutar un secuestro exprés. En un comunicado señalaron que ella es víctima de una trama judicial “que raya lo absurdo y lo inhumano”.

Rosa, quien padece de retinosis pigmentaria, la cual le arrebató la vista desde los siete años, es acusada y condenada por ejecutar un secuestro exprés, una acusación que, indicaron, carece de lógica física y probatoria.

Del mismo modo, señalaron que durante el proceso se ha ignorado la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad, esto al omitir los ajustes necesarios para que ella pudiera entender y defenderse.

La asociación informó que un Tribunal de Alzada sentenció a Rosa por un delito que un juez federal ya había determinado cómo inexistente, además de que su estancia en el Cerss 05 se ha prolongado por expedientes “perdidos” en el juzgado de Ocosingo.

Entre las exigencias para la audiencia que tendría el 12 enero, estaban que el juez de Enjuiciamiento admitiera los testimonios de especialistas y los registros oftalmológicos que demuestran la ceguera de Rosa.