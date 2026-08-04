Denuncian discriminación y malas prácticas

El Sindicato Independiente del municipio de San Cristóbal denunció discriminación y prácticas antisindicales a raíz del convenio firmado entre el ayuntamiento y el otro sindicato existente, en donde se estipula un incremento del 5 % al salario de los trabajadores sindicalizados, esto sin una negociación colectiva previa.

Diego Carpio, apoderado legal del sindicato, explicó que este incremento salarial se da cada año con base a un estudio que se realiza en los meses de agosto, octubre y noviembre. “Lamentablemente, en San Cristóbal, al interior del municipio no hay una negociación colectiva, que es un derecho humano que no conocemos”, dijo.

Diálogo

Explicó que una negociación colectiva es un diálogo entre trabajadores y patrón, con el objetivo de ponerse de acuerdo en las prestaciones y seguridad social. Sin embargo, ante la ausencia de este mecanismo, consideran que el convenio firmado el pasado 25 de junio es una “simulación”.

Carpio señaló que esto implica discriminación y prácticas antisindicales, recordando que el artículo 62 bis de la ley local da un catálogo de conductas que no deben cometerse, “y que, por supuesto, al firmar este convenio con el otro sindicato, se están violentando todas esas restricciones”.

Detalló que el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo habla de un proceso electoral cuando hay dos sindicatos en una dependencia. Señaló que el sindicato mayoritario ya no es aquel que tiene más agremiados, sino el que obtiene más votos a través de una elección que no se realizó en este caso.