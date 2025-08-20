Denuncian el aumento a las tarifas de taxistas

Pasajeros de taxis de la ciudad de Tonalá denunciaron los abusos que estos hacen de manera frecuente al aumentar el precio del servicio, que normalmente es de treinta pesos pero estos le aumentan hasta cincuenta pesos.

Los usuarios de taxis liderados por Miguel Ulloa García dijeron que este tipo de acciones abusivas no deben de estar pasando, porque no existe ninguna autorización por parte de las autoridades del transporte para que los choferes aumenten sus costos.

Afirmaron los denunciantes que es importante poner una severa sanción a los taxistas que suben los precios del servicio, solo porque a ellos les beneficia sin importarles las afectaciones económicas que esto genere a los pasajeros, que con tanto esfuerzo ganan el dinero.

Por lo que esperan que las autoridades del transporte tomen cartas en el asunto y den una solución a esta problemática que se viene dando desde hace un buen tiempo.