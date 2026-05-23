Denuncian engaño en condonación de predial

Pese a que hace unos días el Ayuntamiento de San Cristóbal informó sobre la aprobación del programa Borrón y Cuenta Nueva con 100 % de descuento en recargos del impuesto predial, la Organización proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) denunció que por las altas cuotas de impuestos que se cobran no se refleja ningún descuento.

A través de un comunicado, el grupo que también forma parte a la Coordinación de organización independientes de Chiapas (Coich), protestó contra el gobierno encabezado por Fabiola Ricci, por haber publicado una promoción que consideran un “engaño a la población”.

Aclararon que su comunicado no representa estar en contra de los gobiernos encabezados por mujeres, sino en contra de las administraciones “que han dejado en mal a todos los sancristobalenses que confiaron en estas personas”.

Por tal motivo hicieron un llamado a la población para que razone su voto en las siguientes elecciones para nombrar “a quién gobernará este importante municipio”.

La tesorera municipal, detalló que dicho programa tendrá una vigencia estricta a partir del 15 de mayo al 30 de junio.