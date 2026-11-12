Denuncian escrituración con documentos falsos

El Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (Maoln) pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una profunda investigación relacionada con la escrituración de predios con documentación falsa en la que estarían involucrados funcionarios y notarios públicos.

Ángel Ibarra Tercero, vocero de esa organización, dijo que por esa situación se están presentando una serie de conflictos sociales en Tapachula y otras ciudades del estado, ya que “hay personas que utilizan documentos falsos para elaborar instrumentos jurídicos para apropiarse de propiedades ajenas, cometiendo el delito de fraude procesal”.

Ante esa situación, realizaron una manifestación en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en donde pidieron la intervención del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; del titular del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que ordenen una investigación a fondo del caso y se castigue a los responsables.

Y es que dijo que “se presume que hay funcionarios públicos, entre ellos de la Consejería Jurídica, el Registro Público de la Propiedad, la Dirección General de Notarías y notarios involucrados en este delito de fraude procesal, por lo cual ya se presentó una denuncia formal”.

Apuntó que incluso en la Dirección General de Notarías no existen registros de los movimientos que realizan algunos agremiados, por lo que también debería de efectuarse una auditoría y se proceda conforme a la ley en contra de quienes estén involucrados.