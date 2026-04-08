Denuncian exclusión de Feria de la Primavera

En el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz de San Cristóbal de Las Casas, el club de natación Cocodrilos expresó, a través de un comunicado, su inconformidad ante la actuación de la presidenta municipal Fabiola Ricci, esto por la exclusión del proyecto “Campeonato de natación de primavera” del programa oficial de feria.

Postura

Señalaron que, pese a que el proyecto fue presentado con antelación desde enero de este año, “cumpliendo con lo requerido para su valoración”, no solo hubo una exclusión sino una “falta total de comunicación y transparencia”.

Oficios

“Durante días, narran, fuimos enviados de un área a otra, llevando oficios de departamento a departamento sin recibir respuestas claras”. Del mismo modo señalan que el coordinador de fomento deportivo nunca les dio una postura clara.

El malestar, indican, proviene de que no se les indicó en ningún momento sobre su no selección y los motivos para estar fuera de la cartelera oficial. “Este campeonato no es un evento improvisado, señalan. Durante tres años consecutivos hemos participado dentro del marco de la feria, cumpliendo en todo momento con los lineamientos”.

En el comunicado, además de agradecer a los patrocinadores privados que los apoyaron, aclaran que no es solo una queja. “Levantamos la voz por el deporte, por los jóvenes, por los entrenadores y todas las familias que creen en este tipo de iniciativas”, agregan.