Denuncian expedición de permisos falsos

Transportistas concesionados solicitaron a las autoridades de transporte y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) a investigar a Miguel Agustín Galdámez Culebro, ex delegado de la SMyT en el Soconusco, por la presunta certificación de documentos con información falsa para la obtención de permisos de mototaxi en Tapachula y Cacahoatán.

Dielman Ríos Luna y Roberto Cabrera Díaz denunciaron que Galdámez Culebro, exdelegado de Movilidad y Transporte en el gobierno pasado, en contubernio con otros personajes habrían cobrado hasta 40 mil pesos por expediente para tramitar constancias que sirven como requisito para obtener permisos.

Dijeron que en las últimas semanas se han observado unidades de mototaxi circulando en Cacahoatán, municipio donde no existía ningún permiso expedido por la SMyT desde la publicación de la Ley de Movilidad y Transporte del estado en 2020.

Añadieron que al preguntar a los propietarios de los vehículos, estos manifestaron contar con permisos tramitados por ambos funcionarios, quienes supuestamente certificaron que las unidades trabajaban desde hace varios años.

Los transportistas advirtieron que los expedientes y permisos promovidos por Caballero Pérez y Galdámez Culebro podrían ser nulos de pleno derecho, por lo que anunciaron que presentarán denuncias ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) y ante el Ministerio Público (MP).

“Pedimos la destitución de quienes están afectando los intereses en el transporte por presuntos actos de corrupción en la delegación de Movilidad y Transporte en Tapachula; también pedimos que sea investigado el exdelegado Miguel Agustín Galdámez, por su colusión en la venta de permisos de moto taxis piratas en la zona”, abundaron.