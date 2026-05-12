Denuncian fallas en obras de pavimentación

Habitantes de la diagonal Las Delicias, al sur de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron las deficiencias en la obra de pavimentación, además del favoritismo que muestra el contratista a cargo hacia una parte de los vecinos, instalando tomas de agua clandestinas.

Laura Coronel, representante de la calle, indicó que la obra inició el 30 de diciembre del año pasado, a cargo de un primer contratista al que señalan de neutral, “ni de aquí ni de allá”. Sin embargo, por motivos que desconocen los vecinos, fue retirado en febrero de 2026 y en su lugar entró otro contratista que, señalan, se mostró a favor de un grupo de familias.

Problemática

Este grupo, expresaron los quejosos, está liderado por un habitante que se ostenta como dueño del tanque de la calle Comitán (una vía aledaña) y por lo que dice tener el derecho a indicar dónde sí y dónde no poner tomas de agua, aun cuando no se cuenta con un contrato ante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam).

Aunado a esto, la obra presenta varias deficiencias, como fugas de agua que no se arreglan y por donde se desperdicia este líquido hasta por 6 horas los días que se abastece a la calle. Asimismo, han dejado tapas de alcantarilla mal selladas por donde sale el aroma de las aguas negras.

Sin respuesta

Ante esta situación, los vecinos han llevado oficios con pruebas fotográficas dirigidos a distintas instancias del municipio de San Cristóbal, como lo es Sapam o la dirección de obras públicas, e incluso a la misma presidenta municipal, Fabiola Ricci, a quien le solicitan su presencia para que supervise las obras.

Sin embargo, hasta el momento los colonos no han recibido respuesta a sus quejas y a su exigencia de que cambien al actual contratista, quien ha llegado a insultar a las vecinas que señalan las carencias de una obra destinada para entrega el pasado 30 de abril.