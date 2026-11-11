Denuncian falta de agua durante una semana

Habitantes de la calle Romerillo en el barrio de Fátima, denunciaron que desde hace una semana el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) no les ha brindado el servicio, argumentando una falla en la válvula.

Elva García, de la tercera edad y con un hijo que depende de ella, relató que, aunque han solicitado el apoyo de las autoridades, no obtienen un respuesta. “Porque cada poco estamos sin agua. Imagínese, lo que nos hace falta a personas grandes que no podemos andar viendo cómo obtener el agua” dijo.

Afectados

Los denunciantes, quienes están al corriente en los pagos del servicio, señalaron que son cerca de 40 familias afectadas por este fallo en el sistema. Asimismo, solicitaron claridad sobre qué días se suspenderá el bombeo de agua.

Otra habitante señaló que, aunque han llamado constantemente a Sapam, la información sobre el restablecimiento del servicio termina por dejarlos en la incertidumbre. “Y todos necesitamos el agua”, dijo.

Pese a que aceptaron que algunos trabajadores han llegado para reparar la válvula, las vecinas también mencionaron que a lo largo de la calle hay varias fugas. Detallaron que esta situación la vive la parte alta del barrio, por lo que las calles inferiores sí continúan recibiendo el servicio.