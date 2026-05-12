Denuncian falta de aire acondicionado en hospital

Trabajadores, pacientes y familiares del Hospital General de Zona 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tapachula pidieron a las autoridades del IMSS a que atiendan el problema del aire acondicionado que ha afectado a diversas zonas del nosocomio.

Indicaron que la falla ha afectado a zonas como

urgencias, laboratorios y rayos x.

Clima

Señalan que las altas temperaturas que se padecen en la zona han provocado situaciones difíciles al interior del hospital.

Hasta el momento no hay respuestas a esta petición e inclusive les han informado que no hay trabajos de reparación, por el contrario, se corre el rumor de que algunos servicios pudieran ser suspendidos.

La falta de clima en áreas importantes ha generado que la situación sea difícil para todos, incluyendo los pacientes y familiares que reclaman al personal médico que trabaja bajo esas condiciones.

Hasta el momento refieren que no hay señales de solución y que probablemente el fallo perdure por una semana.