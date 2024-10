Pacientes del hospital “Jesús Gilberto Gómez Maza” denunciaron la falta de insumos y material médico, señalaron que los familiares son quienes tienen que comprar los medicamentos y demás cosas necesarias, por lo que al final sus gastos ascienden a varios miles de pesos.

Desde hace dos meses este centro médico padece el problema, tiempo en el que también dejaron de realizar cirugías programadas, las pocas que continúan son únicamente las de emergencias como casos de apendicitis y lavados mecánicos.

Problemas

En el mes de abril, también en este mismo hospital, una falla en el sistema de aire acondicionado afectó a los pacientes que se encontraban internados.

Algunas áreas como traumatología, terapia intensiva y piso han reducido el número de pacientes, los pocos que continúan se están costeando los gastos de lo que necesitan y otros prefieren el alta médica para trasladarse a un centro particular.

Tal es el caso de Alejandro, un joven de 21 años que tras sufrir un accidente fue trasladado a este hospital para ser operado por una fractura en la pierna, sin embargo, únicamente le colocaron una férula y le suministraron medicamentos para el dolor. Tras una semana de espera los familiares de Alejandro pidieron su alta debido a que el personal médico daba una fecha para su cirugía y su condición iba empeorando cada vez mas.

Insumos

“No había ni insumos quirúrgicos ni material para la cirugía, me ofrecí para comprar el material pero simplemente me dijeron que aunque yo lo consiguiera no podían operarlo porque no había insumos quirúrgicos”, lamentó Idalia, madre de Alejandro.

Situación

Ante esta situación dijo que trasladó de manera urgente a su hijo a un hospital privado para que pudieran intervenirlo, sin embargo el gasto de esta operación tuvo un costo de 32 mil pesos.

“Tuve que pedir prestado el dinero, preferible prestarlo a que mi Alex siguiera empeorando”, puntualizó.

Dentro de los insumos que no cuenta el hospital son: botas quirúrgicas, suturas, lápices de electrocauterio, soluciones, bultos de ropa, escasez de alcohol, medicamentos, entre otras cosas.