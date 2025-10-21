Denuncian falta de maestros en primaria

Alumnos, maestros y comité de educación de la escuela primaria indígena Juan Enrique Pestalozzi, de la comunidad El Crucero del municipio de Chamula, denunciaron la falta de maestros en la institución.

Dijeron que ante los engaños de la Dirección de Educación Indígena, acordaron denunciar la falta de personal interino, que desde el 1 de septiembre no se ha presentado, debido a que el maestro titular del grupo, obtuvo una licencia de tres meses por gravidez.

Mencionaron que desde el mes de septiembre han estado en constante comunicación con personal de la dirección de Educación Indígena y “solo se la pasan dando promesas de que tal día llegará y a casi dos meses no se ha presentado nadie a dicha comunidad”.

Petición

Exigieron al director de educación indígena, Marco Antonio Morales Vázquez, al subsecretario de educación federalizada Alfredo Ramírez Guzmán, para que los escuchen y envíen los maestros lo antes posible.

“Llevamos más de dos meses de haber iniciado el ciclo escolar, y no nos han enviado el personal que necesitamos”, reiteraron.

En la denuncia dada a conocer a medios de comunicación asistieron el director de la institución, Juan Gómez González, comités de educación, padres de familia y alumnos.