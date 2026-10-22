Denuncian familias desalojo irregular

Un grupo de familias de escasos recursos solicitó la ayuda de las autoridades, luego de que un presunto funcionario los “amenazara con meterlos a la cárcel y quitarles sus viviendas”.

Explicaron que, con prepotencia y abuso de poder, una persona que se dijo delegado de gobierno, Nicolás Alegría Fonseca, “llegó a intimidar a un grupo de familias en el sur oriente de Tuxtla Gutiérrez y hasta les ofreció cárcel si no atendían sus peticiones”.

Dijeron que “violando la ley se introdujo a la propiedad”, pese a que cada una de las familias tiene certeza jurídica ante notario público.

Afirmaron que las escrituras fueron entregadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como parte de un beneficio a “los que menos tienen”.

Añadieron que el presunto delegado se hizo acompañar por un funcionario de la Fiscalía Estatal, cuyo nombre es Gerardo Mata.

Los habitantes reitera que el supuesto funcionario público en contubernio con terceras personas, “quieren adueñarse de la propiedades que fueron donadas a varias familias de escasos recursos”.