Denuncian familias desplazamiento forzado

Por motivos políticos nueve familias de la comunidad Kotolchén, en el municipio de Chalchihuitán, denunciaron presuntos actos de hostigamiento, amenazas y desplazamiento forzado.

Ante esta situación, solicitan la intervención urgente de los tres niveles de gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante el riesgo de perder sus tierras y viviendas.

Las familias conformadas por aproximadamente 54 personas en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, denunciaron que no cuentan con recursos económicos para trasladarse a presentar denuncias formales, por lo que pidieron que las autoridades realicen una visita directa a su comunidad para verificar la situación.

Explicaron que el conflicto se originó tras negarse a respaldar de manera política al expresidente municipal Jerónimo Luna, quien en la actualidad buscaría su reelección.

Los denunciantes aseguran que a través de operadores políticos, “se han ejercido presiones y amenazas contra pobladores, situación que se intensificó durante una asamblea comunitaria en la que participaron autoridades comunales y líderes locales”.

Las familias, en su mayoría de la iglesia evangélica presbiteriana, afirmaron que en dicha reunión se les impuso una multa de 153 mil pesos y se les exigió abandonar la comunidad, renunciando a sus derechos agrarios y dejando sus viviendas y animales, presuntamente como cobro por la gestión de recursos federales de vivienda durante la administración municipal anterior, por lo que piden la intervención de las autoridades.