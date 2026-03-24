Denuncian fuga de aguas negras en vivienda particular

Habitantes de la colonia Albania Alta exigen la intervención de las autoridades ante una fuga de aguas negras que, proveniente de una vivienda particular, ha provocado malos olores, afectaciones a la salud y riesgos sanitarios para decenas de familias, además de impactar zonas cercanas, como a dos centros escolares.

De acuerdo con los vecinos, el origen del derrame se localiza en una casa ubicada sobre la avenida San Marcos, entre calle El Carmen y Los Tamarindos, en la colonia Santa Cruz.

Desde ese punto, el agua residual desciende por las calles Tamarindo y río Portugal, alcanzando las inmediaciones de la primaria Francisco J. Grajales y la telesecundaria Dr. Manuel Velasco Suárez, ubicadas en la colonia Albania Alta.

Afectados

“Las aguas negras tal parece que provienen del tubo de una casa particular de acuerdo con las evidencias. Son aguas negras que salen desde la casa y se descargan sobre las calles con mal olor”, señalaron los afectados.

Los colonos denunciaron que la situación se ha prolongado por varios días, generando un ambiente insalubre que pone en riesgo especialmente a niñas, niños y adultos mayores. La presencia de aguas residuales a cielo abierto también ha provocado proliferación de fauna nociva y representa un foco de infección latente.

La cercanía con los planteles educativos agrava la preocupación de las familias, quienes temen que los menores puedan estar expuestos a enfermedades gastrointestinales o respiratorias derivadas de los contaminantes presentes en el agua estancada.

Llamado

Los vecinos llaman en particular al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) y a la Secretaría de Protección Civil (PC) municipal, para que realicen una inspección en la zona, identifiquen a los responsables y procedan con las acciones necesarias para contener la fuga y reparar la infraestructura dañada.

“Exigimos una solución definitiva. No podemos seguir viviendo entre aguas negras, con el peligro que eso representa para nuestras familias. Pedimos que se atienda este problema que nos afecta a todos”, concluyeron los denunciantes.