Denuncian habitantes afectaciones en carretera

Habitantes del ejido Reforma en la zona baja de Tapachula, comunidad cercana a Puerto Chiapas, hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para que se repare la carretera que ha sufrido un marcado deterioro por el paso diario de cientos de camiones que trabajan acarreando materiales para la línea K hacia el Polo de Desarrollo del Bienestar y Suchiate.

Bulmaro Rodríguez, en representación de los habitantes del ejido Reforma, dio a conocer que las malas condiciones de la carretera representan un peligro para los conductores particulares y del transporte público que circulan por esta vía de acceso.

Dijo que los pobladores exigen a las autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec solución inmediata a los daños a la carretera, que son provocados por el ingreso de camiones y maquinaria pesada que ejecutan trabajos de la línea férrea.

Además generan riesgos para estudiantes, personas adultas mayores y trabajadores, quienes deben transitar por estas carreteras.

Indicó que en los últimos meses ingresaban alrededor de 200 camiones pesados al día, lo que aceleró el deterioro del camino, el cual podría quedar inservible en los próximos años si no se atiende la problemática.

Piden apoyo

“El ingreso constante de los camiones pesados aceleró el deterioro de nuestra única vía de acceso, la cual ya presentaba daños, por ello, exigimos a las autoridades a que rehabiliten la carretera, de lo contrario corre el riesgo que se destruya en su totalidad”.