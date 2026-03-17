Denuncian habitantes irregularidades en Cacahoatán

En el municipio de Cacahoatán, empresarios, comerciantes y ciudadanos denunciaron la falta de respuesta por parte del gobierno municipal que encabeza el alcalde, Víctor Pérez Saldaña. Señalan que, además de la carencia de servicios básicos y problemas de inseguridad, las autoridades son incapaces de atender solicitudes urgentes de traslado de enfermos, debido a que la ambulancia que debería operar el ayuntamiento se encuentra fuera de servicio.

En materia de seguridad, ciudadanos y empresarios hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que refuercen la vigilancia en la zona, mediante operativos permanentes de corporaciones como la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ante lo que consideran una evidente incapacidad del gobierno local para garantizar la tranquilidad de la población.

Respecto a la falta de ambulancias para atender emergencias médicas, señalaron que la única respuesta que reciben de los cuerpos de emergencia es que no pueden realizar traslados por problemas mecánicos del vehículo y la falta de gasolina. Ante esta situación, la única alternativa que les brindan es buscar vehículos particulares, incluso camionetas de carga, para trasladar a los enfermos a hospitales de Tapachula, entre ellos el Hospital General.

Sin embargo, este no es el único problema. La policía municipal opera con apenas dos o tres patrullas, un número insuficiente para cubrir labores de vigilancia y control vial en todo el municipio.

Habitantes también señalaron que durante las noches, la presencia policial prácticamente desaparece, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre las familias.