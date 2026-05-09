Denuncian hostigamiento a caravana migrante

Luego de que migrantes que integran la caravana denominada “David” denunciaron actos de intimidación y hostigamiento por parte de autoridades migratorias, el colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur exigió un alto a los ataques y solicitaron garantizar el libre tránsito a las personas que se encuentran de paso por la zona costa del estado.

Este grupo partió el pasado 20 de abril del municipio de Tapachula, inicialmente la integraban alrededor de mil personas en su mayoría de nacionalidad haitiana. A lo largo de 16 días de camino por el Soconusco y Costa del estado el número disminuyó debido a la deserción que derivó por el cansancio.

También el calor extremo que prevalece en esta zona provocó que la mayor parte de integrantes se rezagara, situación que fue aprovechada por elementos del Instituto Nacional Migración (INM) para realizar redadas e interceptar a algunos migrantes.

Hasta el momento no ha habido un informe por parte del instituto de cuántas personas fueron detenidas y trasladadas hacia algún albergue.

Detenciones

De acuerdo con el Colectivo, mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron detenidos de forma arbitraria por dicho elementos a quienes responsabilizaron de manera directa.

“Al INM y a todas las instituciones responsables, exigimos el cese inmediato y definitivo a los ataques, hostigamiento y actos de criminalización contra la caravana David”, se lee en un documento publicado.

Al mismo tiempo alertaron por la desaparición de dos personas de origen haitiano, hechos suscitados el pasado 30 de abril en la cabecera municipal de Pijijiapan, ante estos hechos instaron a las autoridades activar lo protocolos que lleven con la ubicación de los dos migrantes.