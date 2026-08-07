Denuncian hostigamiento contra académicas

Profesoras del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas (PEIF) denunciaron que durante el último año han padecido una serie de situaciones que consideran un intento activo por desaparecer este programa académico impartido desde más de una década en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en una de las sedes en San Cristóbal.

A través de un comunicado público relataron actos que “se configuran como explotación laboral, violencia institucional, hostigamiento y persecución por la libertad de pensamiento”, por los que ya han interpuesto recursos legales ante las autoridades responsables, dentro y fuera de la universidad.

En el documento, que es respaldado por casi 400 firmas de académicas nacionales e internacionales, relatan, entre otras situaciones, cómo en mayo de este año el director del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) le interpuso un acta administrativa a una de las académicas.

Esto después de que las docentes del PEIF manifestaran su apoyo a las estudiantes de la Facultad de Biología de la Unicach que denunciaron acoso, a través de una manifestación pacífica que no detuvo la vida académica de la institución.

Filtraciones

Señalaron que ese mismo mes comprobaron que la secretaria académica del Cesmeca filtró información confidencial relacionada con la postulación de una de ellas a un órgano colegiado universitario, “poniendo en riesgo el derecho a la privacidad, la reputación profesional y la equidad de la contienda”.

Por último, denunciaron que desde julio comenzó una campaña de desprestigio contra las profesoras del PEIF vía páginas de Facebook “dedicadas a viralizar contenido amarillista y sin rigor periodístico que nos hacen preguntarnos: ¿quiénes están financiando estas campañas de desprestigio?”.

“Cabe destacar que el material fotográfico de un examen de grado difundido corresponde a espacios que únicamente pudieron ser capturados por personal de la propia Unicach, lo que evidencia el uso de insumos e información interna para consumar este hostigamiento” agregaron.

Reiteraron que su compromiso “no tiene que ver con cumplir órdenes de los poderosos”, sino que se basa en formar mujeres con pensamiento crítico, que incidan en sus realidades, que transformen las desigualdades y violencias.