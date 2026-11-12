Denuncian incendios en terrenos comunales

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) denunció presuntas provocaciones e incendios en distintos puntos de los terrenos comunales de Venustiano Carranza.

A través de un comunicado de fecha 10 de noviembre de 2026, da a conocer que las zonas afectadas están en el cerro Yaxch’en, considerado lugar sagrado por la población creyente de este municipio.

Señala al grupo del paraje Paraíso del Grijalva como presunto responsable de provocar los incendios, los cuales, afirmó, han afectado diferentes predios comunales y la vegetación de la zona.

Consecuencias ambientales

La organización manifestó su preocupación por la afectación al entorno natural y sostuvo que estas situaciones se presentan año con año, por lo que solicitó la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como de las autoridades competentes.

OCEZ-Casa del Pueblo solicita se investiguen los hechos y se actúe conforme a la ley ante los señalamientos realizados contra el grupo al que responsabiliza de estas acciones; reiteró su rechazo a la división de las tierras comunales y llamó a mantener la unidad de la comunidad.