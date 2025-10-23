Denuncian incremento de caza de iguanas

La caza de iguanas cada día se incrementa en la región y esto ha generado total inconformidad entre los ganaderos debido a que quienes se dedican a capturarlas se meten a sus parcelas sin ningún permiso; a la mayoría de estos ejemplares las matan y las venden.

Los ganaderos en voz de Juan Estrada Cortés, señalaron que las autoridades correspondientes deben de tomar cartas en el asunto y castigar de manera severa a todas las personas que se dedican a la furtiva de animales, algunos en riesgo de desaparecer.

Especie amenazada

Indicaron los inconformes ganaderos que la permanencia en el futuro de los diversos tipos de iguana en la faz de la tierra está en verdadero peligro porque cada día se incrementan los cazadores, quienes las venden como parte de un negocio que hacen por sobrevivir y las personas que las compran hacen tamales o bien, preparan moles.

Señalaron que entre los ejidos donde más iguanas atrapan las personas son Cinco de Mayo, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y ejido La Azteca que es donde más presencia de iguaneros se ha detectado, por lo que urge, comentaron, que estas personas sean castigadas conforme lo marca la ley.