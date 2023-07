Denuncian incremento de cuota sin consenso

Algunos padres de familia del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) “Dr. Belisario Domínguez” manifestaron su descontento por el incremento en la cuota de inscripción para el siguiente ciclo escolar, de al menos unos 500 pesos, pasando de 800 a mil 200 pesos por alumno, esto sin que existiera consenso de parte de la comunidad escolar.

Una madre de familia —que prefirió no dar su nombre para evitar represalias— indicó que considera injusto el incremento sin previo acuerdo de toda la comunidad, debido a que no se ven mejoras en las instalaciones del plantel, pues hay muchos detalles por resolver desde el año pasado.

Mencionó que, por ejemplo, muchos niños se quejan de los baños sucios y con mal olor, además del mal estado del piso de la alberca, detalles que tienen varios meses y que no han sido atendidos, a pesar de que pagan las cuotas respectivas de inscripción; señalan que tampoco se rinden cuentas, considerando que padres y madres han participado en rifas y una carrera pedestre para recaudar fondos.

Afirmó que les hicieron llegar un reglamento de la institución, en el que se establece que deben pagar la nueva cuota de inscripción; asimismo, que no pueden denunciar o manifestarse ante los medios de comunicación, pues de lo contrario sus hijos serán expulsados.

Luego de que se diera a conocer la decisión del Comité de Padres de Familia y la directiva, de manera particular algunos padres y madres buscaron hablar con el director para manifestar su descontento, por lo que éste les dijo que no era obligado y que no debían pagar los mil 200 pesos.

Sin embargo, debido a que otros padres y madres ya habían pagado esa cuota, la coordinadora del grupo de su hijo le reiteró que todos debían hacerlo, por lo que temen que el comité tome represalias contra los niños. Piden respeto a los niños y a toda la comunidad en las decisiones.

Por otra parte, el director de la institución calificó como chismes las inconformidades de los padres de familia que hablaron ante los medios de comunicación, ya que no se ha condicionado a nadie con la inscripción, por lo que los padres pueden pagar los 800 o mil 200 pesos, según decidan.