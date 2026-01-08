Denuncian incremento de ratas y cucarachas en mercado

Los locatarios del Mercado Público Belisario Domínguez dieron a conocer que con el inicio del año, también se ha incrementado la llegada de las ratas y cucarachas; lo que les ha generado severos daños a sus frutas y verduras.

Los comerciantes del mercado más grande de Arriaga, señalaron que han llegado animales que se introducen en los locales del centro de abastos, aclarando que hasta el momento no han podido exterminarlas.

Afectación

Dijeron los locatarios que hasta el momento desconocen de dónde vienen estos animales, sin embargo, les afecta mucho en su mercancía, ocasionando también que se vean afectaciones económicas, ya que la plaga de cucarachas y ratas están afectando los productos, haciendo imposible el vender.

Petición

Señalaron que ya dieron aviso a las autoridades de salud para que fumiguen los locales del mercado y de esta manera, evitar que los animales sigan dañando la mercancía, por lo que se espera que está petición sea tomado en cuenta.