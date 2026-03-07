Denuncian incumplimiento en la Pablo Guardado

Familias de estudiantes de la licenciatura en Medicina de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) denunciaron públicamente la negación por parte de la institución educativa a reconocer las becas de exoneración otorgadas por la Secretaría de Educación de Chiapas (SECH), destacando el impacto económico que esto representa.

De acuerdo con padres y madres de familia, alrededor de 20 alumnas y alumnos que cursan el sexto, séptimo y octavo semestre, cuentan con un oficio oficial emitido por la SECH, mediante el cual se les concede un 50 por ciento de descuento en el pago de colegiaturas como parte de un programa de renovación y reconocimiento a la excelencia académica.

Sin embargo, señalaron que la actual administración de la universidad ha ignorado dicho documento, pese a tratarse de un respaldo institucional.

Promedios

Las y los estudiantes afectados mantienen promedios sobresalientes que oscilan entre 9.5 y 9.7, lo que les permitió acceder a este beneficio académico.

Los padres explicaron que recientemente la universidad les notificó un cobro adicional de 11 mil 350 pesos, monto que se suma a los 38 mil 750 pesos que ya habían pagado el mes pasado por concepto de inscripción y colegiaturas adelantadas, lo que ha complicado la situación financiera de las familias.

Además, acusaron que la directiva ha evitado sostener un diálogo colectivo con los afectados, ya que presuntamente ha intentado recibirlos únicamente de manera individual.

Según les han informado, la universidad argumenta que ya se cumplió con el 5 por ciento del cupo destinado a becas, aunque, aseguran, no se han presentado datos o documentación que respalde esa afirmación.

Afectaciones

Ante esta situación, los padres advirtieron que la falta de reconocimiento de las becas podría obligar a varios estudiantes a abandonar temporal o definitivamente sus estudios, debido a la imposibilidad de cubrir los pagos adicionales.

Por ello, informaron que ya acudieron a la Secretaría de Educación de Chiapas y a la Secretaría de Planeación para exponer el caso y solicitar su intervención.