Denuncian inoperancia en el sector salud

Diversas organizaciones promigrantes y de la diversidad sexual en Chiapas denunciaron la falta de atención hospitalaria de una persona de origen colombiano que fue arrollada por un camión de la empresa Coca-Cola.

Organismos

Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida AC, Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, UMALCS Diversidades, Divihsex, Se-Tu y Gay Latino-Capítulo Chiapas coincidieron en denunciar y exigir la atención médica inmediata a las personas migrantes y solicitantes de refugio; pero principalmente de las personas de la comunidad LGBT+ y de las personas con VIH.

“Debido a muchas deficiencias de atención al acceso a la salud que está aconteciendo en Chiapas, la peor parte se la llevan las personas migrantes y solicitantes de refugio”, externaron.

Las organizaciones reclamaron los constantes amparos promovidos por Una Mano Amiga AC, para garantizar el acceso a la salud y la atención inmediata de la referida persona migrante de origen colombiano. Pese a tener una suspensión de oficio de plano concedida por el juez Tercero de Distrito en el estado de Chiapas para garantizar la atención médica, las autoridades no lo han acatado.

“Denunciamos la ineficiencia e inoperancia de los servicios de salud en Chiapas, no permitiremos más atropellos a la vida, salud y dignidad de las personas; en el marco del ‘Día contra la LGBTFobia’ no más violación a derechos humanos, no más aguantar las ineficiencias y carencias al acceso a la salud”, expresó.

El pasado 24 de abril, Jorge Armando y Jonathan (de origen venezolano) fueron embestidos por un camión de Coca-Cola. Jorge Armando sufrió múltiples fracturas y lesiones graves. Tres días después, el colombiano ingresó al hospital “Dr. Juan Corzo” de Tonalá. Para el 3 de mayo, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, donde se le negó su admisión por falta de insumos y equipo.