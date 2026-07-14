Denuncian inseguridad de integrantes del CNI

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció “agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), que “defienden la vida y el territorio en diversas regiones”.

Agregó que “los derechos colectivos de los pueblos indígenas —en particular la autonomía y la libre determinación— se encuentran bajo un hostigamiento constante que afecta de manera profunda su vida comunitaria, sus procesos organizativos y su economía”.

En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa, integrantes de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, “han perpetrado agresiones contra 39 locatarias y locatarios, integrantes del CNI. Entre los hechos documentados se encuentran despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir el ingreso, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica”.

Hay omisión

Sostuvo que “a pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una actuación omisa e ineficaz, al no garantizar medidas de protección, impedir la continuidad de las agresiones ni restituir el acceso a los espacios físicos de trabajo. Esta falta de respuesta propicia la impunidad, favorece la persistencia de las violaciones denunciadas y profundiza el despojo, colocando a las personas afectadas en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Manifestó que la comunidad San Francisco “ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del ‘progreso’, pues se pretende construir la carretera Teopisca–San Cristóbal, proyecto que afectaría directamente a 14 comunidades, cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales, fauna y otros bienes naturales fundamentales para su identidad, economía y vida comunitaria”.

Postura

Ante lo anterior, el Frayba exigió al Estado mexicano “el pleno respeto a su derecho a la autonomía y a la libre determinación, para que puedan decidir sus proyectos de vida y sus formas de desarrollo, de acuerdo con su cultura y cosmovisión”.