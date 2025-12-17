Denuncian inseguridad en calle de zona de tolerancia

Vecinos de la zona de tolerancia en Arriaga, denunciaron que en la 9.ª Sur la mayoría de las lámparas no funcionan, lo que representa un peligro para quienes transitan por el lugar, pues puede propiciar a que se comentan robos y asaltos.

Señalaron que estas instalaciones fueron construidas en la década de los ochenta; sin embargo, están en la parte céntrica de la ciudad y de algunas escuelas, lo que la hace aún más insegura, sobre todo para estudiantes que por necesidad tienen que pasar cerca de este lugar.

Zona peligrosa

Indicaron que es urgente que las autoridades instalen nuevas lámparas con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los lugareños y de todo aquel que transite por la 9.ª Sur, porque en años anteriores han ocurrido robos, incluso para las personas que llegan buscando el servicio sexual.

Además, señalaron que la vialidad necesita ser pavimentada, en el sentido de ofrecer mayor seguridad para los vehículos, ya que denunciaron que es una calle de terracería.