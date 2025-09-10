Denuncian inseguridad en feria de septiembre

Diversos operativos en el parque Central y sus alrededores. De esta forma estará vigilada la feria de septiembre, que inicia el próximo doce del presente mes y termina el 16 del mismo, así lo informaron los organizadores, los cuales esperan que las celebraciones transcurran en completa calma y seguridad.

Por lo que este martes se instalaron vendedores ambulantes alrededor de las instalaciones del parque Central, en donde esperan tener buenas ventas ya que, recordaron, el año pasado no pudieron obtener buenas ganancias debido a las intensas lluvias que se registraron en el lugar.

Los vendedores ambulantes, provenientes de San Cristóbal de Las Casas y Comitán, en voz de Mauricio Venegas Ortiz dijeron que esperan que todo transcurra en completa calma y seguridad, por lo que también recordaron que el año pasado familias reportaron el robo de sus carteras.

Por su parte las diversas corporaciones policíacas se comprometieron en llevar a cabo una intensa vigilancia, con la finalidad de que las familias que asistan a la feria se sientan seguras y tranquilas.