Denuncian intento de desestabilización en el Suicobach

La actual dirigencia del Suicobach afirmó que, tras haber sido derrotado en los tribunales, el exdirigente sindical Víctor Manuel Pinot Juárez quien dirigió por 18 años a esta organización trata de mantenerse activo en los pasillos, generando divisiones y sembrando dudas sobre la legitimidad del actual comité, a pesar de que un juez laboral determinó que fue su equipo quien operó con irregularidades durante su prolongada gestión.

El Juzgado dictaminó la improcedencia de la demanda (expediente 71/2022) interpuesta por Pinot Juárez y sus seguidores, tras detectar “vicios de origen” en su interposición. La resolución, emitida después casi tres años de litigio, representa un revés legal contundente para este personaje.

El cuestionamiento ante las versiones encontradas podrían generar dudas en la base trabajadora sobre quién miente, si la actual dirigencia o la anterior, cuando ya los archivos judiciales han dado una respuesta y en audiencias anteriores, el mismo juzgado había documentado que Pinot Juárez y su círculo cercano de colaboradores habrían falsificado firmas para mantener control del sindicato, hecho que hoy omite para causar desestabilización.

Sindicato

En el periodo de gestión de Pinot Juárez, hubieron señalamientos sobre sustracción de fondos en el ahorro sindical, un historial que contrasta con su actual narrativa de víctima.

Durante casi dos décadas vaciaron las arcas, y ahora pretenden regresar como si nada hubiera pasado, realizando acusaciones y desprestigiando un trabajo legítimo a favor de los trabajadores.