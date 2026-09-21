Denuncian intento de despojo de predio

Colonos de La Primavera 3 para Vivir Mejor acusan que existe acoso y reiterativos intentos de despojo del predio que adquirieron en compra hace 27 años y del que están posesionados.

Los terrenos se ubican al norponiente de Tapachula y señalan que defienden la legal posesión de sus tierras con documentos, con lo que rechazan falsos señalamientos de que son “paracaidistas” o invasores.

Legalidad

En entrevista, Urbano Pérez González, presidente de la asociación civil de la colonia, expuso que la agrupación cuenta con escrituras y pagos prediales vigentes que acreditan la propiedad de 30 hectáreas, las mismas que ocupan desde hace 27 años.

En una reunión señaló que los colonos dueños de los terrenos están conscientes de la legalidad de su posesión, son verdaderos dueños que no robaron la tierra a nadie, que en su momento las compraron; por ello cuentan con escrituras y pagan puntualmente los impuestos prediales. Sin embargo, señalan a Adulfo López Pérez, que fue la persona que les vendió los terrenos.

Conflicto

Afirmó que en la actualidad Adulfo López Pérez ha sido aconsejado por otras personas y supuestos abogados para intentar anular la venta que hizo y con ello desalojar a los dueños con la intención de nuevamente posesionarse del predio y volver a vender esos terrenos; por ese motivo amedranta y aduce que ha interpuesto demandas ante la autoridad sin que le corresponda ese derecho.

En los últimos años, la agrupación ha enfrentado más de 30 demandas, incluyendo un ilegal intento de desalojo hace aproximadamente 5 años, el mismo que no prosperó porque demostraron la legal posesión y propiedad; pese a esto, se mantienen amenazas.