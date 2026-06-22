Denuncian intento de despojo de tierras

En medio de la tensión que persiste por un antiguo conflicto agrario en el municipio de Venustiano Carranza, un grupo de campesinos organizados de la comunidad Candelaria El Alto rechazó las acusaciones que los señalan como integrantes de un grupo paramilitar y aseguró que son víctimas de una disputa territorial que se ha agravado en los últimos años.

Afirmaron mantener la posesión de tierras del predio denominado El Desengaño desde 1989; señalaron que los hechos violentos registrados el pasado 17 de junio ocurrieron mientras realizaban labores en sus parcelas.

Según su versión, fueron agredidos por integrantes de comunidades vecinas, por lo que decidieron replegarse para proteger sus vidas.

Posesión histórica de las tierras

Los campesinos sostuvieron que las tierras en disputa fueron adquiridas por sus padres y abuelos al antiguo propietario del predio y aseguran contar con documentación que respalda la posesión.

Asimismo, negaron cualquier participación en los homicidios registrados durante los enfrentamientos recientes y afirmaron que las acusaciones en su contra buscan responsabilizarlos para favorecer intereses relacionados con la propiedad de la tierra.

Un conflicto que persiste

El conflicto, explicaron, tiene antecedentes de varias décadas y ha involucrado procesos de mediación en los que participaron organismos defensores de derechos humanos.

Recordaron que en años anteriores se estableció una franja de separación entre grupos en disputa como medida para evitar confrontaciones; sin embargo, aseguran que dichos acuerdos fueron incumplidos posteriormente, lo que reactivó las tensiones.

También señalaron a una agrupación que actualmente se identifica como Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza Histórica, a cuyos dirigentes atribuyen la promoción de confrontaciones entre comunidades.

Además, cuestionaron la actuación de los tres niveles de gobierno, a quienes responsabilizaron de no atender de manera efectiva la problemática agraria que desde hace años mantiene a la región como un foco de conflicto.

Consideraron que la falta de intervención oportuna ha contribuido a la escalada de enfrentamientos entre comunidades campesinas.

Garantías

Entre sus demandas, los habitantes de Candelaria El Alto solicitaron el cese de actos de hostigamiento en las zonas de cultivo, el esclarecimiento de las agresiones denunciadas y garantías para su seguridad e integridad física.

También pidieron la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ante el riesgo de nuevos episodios de violencia.