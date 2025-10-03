Denuncian intimidación durante manifestación

Diez colectivos y agrupaciones que organizaron la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y con la Global Sumud Flotilla, la noche del jueves en San Cristóbal de Las Casas, denunciaron que la protesta “fue recibida con armas largas, hostigamiento e intentos de encapsulamiento” por policías municipales.

“Estas prácticas violan de manera directa el derecho constitucional a la libre manifestación y las acciones y actitudes de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional están alejadas de todo protocolo de actuación que la policía debe de seguir en manifestaciones políticas y civiles”, agregaron.

En un comunicado expresaron que “durante el recorrido la noche del jueves, la manifestación hizo una parada frente a la casa de huéspedes denominada “Jabad (Chabad) de Chiapas”, ubicada en Ignacio Allende número 7 del barrio de La Merced, donde se identificó la presencia de civiles armados, uno de los cuales mostró una placa a la periodista Talita Cumi, del portal Cabildeando, y dijo ser policía, como se aprecia claramente en el video; además de intimidar a las personas manifestantes tomó registro con cámaras de teléfonos celulares”.

Afirmaron que “la actitud violenta y confrontativa de dichas personas genera serias dudas sobre la legalidad de su actuar y su posible vinculación con intereses extranjeros, ya que esta organización sionista funciona como un brazo de influencia política del régimen de ocupación de Palestina en el exterior, además de ser activa en el territorio ocupado de Cisjordania”.

Llamado

Ante ello, los colectivos y organizaciones exigieron “que las autoridades aclaren quién autoriza a civiles a portar armas de fuego y en caso de que sean miembros de alguna corporación policíaca, por qué nunca se identificaron como elementos de la policía”.

Demandaron también que aclaren “cuáles fueron los motivos para ordenar un operativo de tales proporciones en contra de la población civil; cuál es el estatus legal de dicho establecimiento y por qué se tolera la presencia de policías municipales y estatales fuertemente armados en una manifestación en San Cristóbal”.

Advirtieron que seguirán manifestándose “de manera pacífica y saliendo a las calles, ya que nuestro corazón solidario está con el pueblo palestino”.