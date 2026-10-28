Denuncian intimidación por no querer autopista

El gobierno comunitario y las comunidades organizadas en resistencia de Chilón, a través de un comunicado urgente, denunciaron intimidación por su resistencia a proyectos carreteros, así como manipulación de videos a favor del Partido del Trabajo.

Hechos

Las comunidades, quienes mantienen una resistencia ante el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque, relataron que el pasado lunes 26 de octubre, cerca de las dos de la tarde, a la altura de la comunidad Elemuxil una unidad de la policía estatal realizó una detonación de arma de fuego.

Los habitantes, al escuchar el disparo, salieron encontrando sobre la cinta asfáltica un casquillo percutido de un cartucho de arma de fuego de la marca Luger calibre 9mm.

Según manifestaron los habitantes la detonación tuvo la intención de intimidar a la población que está en contra de la construcción de la llamada “súper carretera”, ya que el disparo se dio cerca de donde la comunidad instaló un letrero que expresa su inconformidad con el proyecto.

Por otra parte, el documento señala que el sábado 24 de octubre se manipuló un video compartido inicialmente en un grupo de WhatsApp y en donde se rechazaba el proyecto carretero.

Dicho video, indican, fue descargado y manipulado a favor de intereses políticos, específicamente del Partido del Trabajo, siendo publicado en la página de Facebook de un militante partidista. “Por lo que denunciamos y desmentimos dicha publicación”, se lee en su comunicado.