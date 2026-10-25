Denuncian invasión en márgenes del río Coatán

Habitantes de la colonia Democrática Magisterial, al norte-poniente de Tapachula, denunciaron una invasión y destrucción del borde de protección del río Coatán, lo que pone en riesgo a cientos de familias.

Explicaron que la zona en donde se ubicó la Escuela Secundaria Federal 3 fue devastada por el huracán Stan, pero en los últimos meses ha sido invadida y han sacado material pétreo para rellenar y construir viviendas en las márgenes del afluente.

Por ese motivo, pidieron la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales para que se detengan esas acciones, informaron los representantes de la colonia Carlos Limber Sol Solís, Moisés Romero y Evarista Pedroza.

Recordaron que el borde de protección fue construido entre el 2006 y 2007, tras el paso del huracán Stan, que se llevó cientos de viviendas de toda esa zona.

Quejas

Ante esa situación presentaron quejas en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y otras dependencias, con la finalidad de que realicen las verificaciones y eviten que la destrucción continúe.

Esa problemática inició hace aproximadamente un año y al invadirse áreas verdes también se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Insistieron en pedir a las autoridades que frenen la destrucción y eviten nuevos asentamientos en zona de alto riesgo, además que se apliquen sanciones a los responsables.