Denuncian irregularidades de la SMyT en Tapachula

Con una manifestación frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, habitantes de la comunidad Fracción Plan las Palmas, en la zona media alta de Tapachula, exigieron la liberación de una unidad del transporte colectivo detenida por la delegación de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), aún cuando cuenta con la documentación correspondiente.

Lucila López Gómez y Natanael Vázquez señalaron que existen amenazas de que les detendrán otras tres unidades, lo cual no permitirán debido a que están concesionadas y han cubierto los refrendos correspondientes.

Denunciaron que el delegado de la dependencia, Hugo Esteban Pérez Marín, ha actuado con dolo y mala fe para beneficiar a un grupo de transportistas de esa zona, encabezada por Nory Pérez Vázquez, quien supuestamente se apoderó de cinco concesiones de ese ejido.

Por ello, acudieron a la subsecretaría de Gobierno y Mediación para pedir su intervención al igual que de la titular de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, antes de que se registren conflictos más graves en esa zona.

Y es que acusaron que son muchos los atropellos cometidos por el delegado de la dependencia, que sin motivo aparente detuvo el pasado 12 de febrero la unidad de la que exigen su liberación, al contar con su orden de pago para el cambio de placas.