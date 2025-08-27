Denuncian irregularidades en jardín de niñas y niños

Cerca de 150 infantes, pertenecientes al jardín de niñas y niños “Leona Vicario”, se encuentran en riesgo de no iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Padres de familia denunciaron falta de organización por parte de la directora, María de Lourdes Vera Laguna.

A menos de una semana de iniciar las clases, los padres denunciaron que no han podido inscribir a sus hijos, debido a que el centro educativo no cuenta con docentes asignados y no les han entregado la lista de útiles requeridos.

“Estamos a unos días de iniciar clases, no hay un comité establecido y no sabemos de quién es la cuenta a la que debemos depositar”, expresó Ilse López, madre de familia.

Por esta situación, los padres inconformes emitieron un oficio a la jefa de Sector 06 de preescolar, Maria de Jesús Cruz Chirino, donde expresaron su inconformidad, y a su vez exigieron la destitución de su cargo.

Madres y padres de familia aseguran que durante su gestión hubo un mal manejo administrativo, lo que ha creado un entorno de desconfianza, desinformación y desorganización que se ve reflejado en un mal desarrollo educativo para los infantes.

Antecedentes

Vera Laguna ha sido señalada anteriormente, por su mala administración en el jardín de niñas y niños, incluso mencionaron que en febrero del 2023 fue destituida. Sin embargo, años después se vuelve a repetir la historia.

El pasado ciclo escolar se anunció la compra de una computadora y una impresora nuevas, asimismo estos equipos nunca llegaron a la institución ni se informó de la compra.

“Tampoco se presentaron los cortes de caja bimestrales, ni avisaron de los cambios de integración del comité, lo que consideramos una grave omisión”, expuso Ruth Rojas.

La más reciente inconformidad ocurrió en junio pasado, cuando padres de familia denunciaron el presunto desvío de recursos, mismo que sería utilizado para la clausura. La cifra ascendía a los 20 mil pesos.

Finalmente, la Jefa de Departamento Escolar, Nancy Coello Vázquez, anunció que se atendería esta situación, para poder darle una solución pronta a las demandas, así como analizar la situación de la directora.