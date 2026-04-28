Denuncian irregularidades en mercado público

Locatarios del Mercado de los Ancianos en la capital chiapaneca, denunciaron presuntos actos de injusticia, abusos y falta de apego a la normatividad interna, tras la clausura de un local que, aseguraron, representa el único sustento de una mujer en condiciones vulnerables.

Noemí Navarro López, presidenta de la unión de comerciantes del pequeño condominio de este mercado, solicitó el apoyo de las autoridades municipales para atender lo que calificó como una situación urgente de carácter humanitario y legal.

“Pedimos un auxilio con apego a la justicia, ya que han ocurrido actos que violan el reglamento interno de los mercados y la ley del régimen de propiedad en condominio aquí en Tuxtla Gutiérrez”, expresó.

El caso que detonó la denuncia es el de la señora Laura Escobar Hernández, perteneciente al local número tres, quien según testimonios, recibió este espacio hace más de 30 años, primero durante la administración de Juan Sabines Gutiérrez y posteriormente con la ratificación de usufructo vitalicio en el gobierno de Enoch Araujo Sánchez.

Sin embargo, el local fue clausurado hace casi un año, justo el día en que la mujer fue intervenida quirúrgicamente en la Ciudad de México por cáncer, tratamiento que recibió a través de una fundación.

Pobreza extrema

Desde entonces ha enfrentado una batalla legal y administrativa para recuperar su espacio.

Navarro López señaló que la afectada vive en condiciones de extrema pobreza, sin vivienda propia y dependiendo de la solidaridad de vecinos. Además, enfrenta enfermedades como cáncer y diabetes, lo que agrava su situación.

“Es su única fuente de ingresos. No tiene ni siquiera un cuarto donde vivir. Sobrevive gracias al apoyo de quienes la conocemos”, subrayó.

Indicó que ya han presentado solicitudes formales ante el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable.

Incluso, destacó que la Coordinación de Política Fiscal rechazó la posibilidad de condonar la deuda que enfrenta la locataria.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades para instalar una mesa de diálogo que permita revisar el caso y atender otras problemáticas dentro de los mercados, donde afirmó, existen más situaciones de despojo y abusos.