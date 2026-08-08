Denuncian irrupción en la Casa del Migrante

La Arquidiócesis de Tuxtla, a través de su Pastoral Social y organismos vinculados con la atención a personas en movilidad, denunció una irrupción violenta en la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, ocurrida la noche del jueves 6 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, durante un operativo en el que agentes ministeriales detuvieron y retiraron del lugar a un ciudadano de origen guatemalteco.

Hechos

Los hechos ocurrieron cuando alrededor de 15 personas migrantes se encontraban en el albergue, algunas de ellas ya descansando.

La Pastoral Social señaló que los agentes ingresaron al inmueble y que, pese a que el encargado del lugar manifestó su disposición para abrir la puerta y atender la situación, ésta fue derribada por los elementos.

Falta de orden judicial

El sacerdote Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social de la Arquidiócesis de Tuxtla, explicó que los agentes no mostraron previamente una orden de cateo o un mandamiento judicial que justificara el ingreso al inmueble.

Reconoció que las autoridades están facultadas para realizar investigaciones y detener a personas cuando existen elementos legales para ello, pero sostuvo que, en este caso, era necesario acreditar jurídicamente la intervención.

La persona detenida, de acuerdo con la información proporcionada, había llegado al albergue acompañado de su familia y llevaba aproximadamente una noche en el lugar.